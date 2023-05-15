Металлоизделия и металлоконструкции

Наше производство изготавливает изделия по чертежам заказчика и нестандартные конструкции, из всех видов стали и цветных металлов. Большой опыт проектирования и монтажа металлоконструкций.

Мы реализовали большое количество проектов, от простых до очень сложных, как с частными заказчиками, так и с государственными компаниями. Большой опыт позволяет нам максимально эффективно решать поставленные задачи в короткие сроки, с высоким качеством. Мы уверены в надежности и длительном сроке службы и предоставляем гарантию на все товары.