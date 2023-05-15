Полный цикл изготовления металлоизделий
Современное технологичное производство
Бесплатный первый пробный образец изделия
Большой выбор металла в наличие
Выполнение срочных заказов, от 2-х до 4-х часов
Любая толщина металла, от 0,1 мм до 45 мм
Высокая точность, гарантированно до 0,05 мм
Гибкие цены, системы скидок и отсрочки платежей
Производственные возможности и мощности
Наша компания выполняет полный комплекс работ по обработке металла
Специализируемся на услугах металлообработки и металлоконструкциях — от разработки до монтажа изделия. Работы в зависимости от сложности и технических допусков заказа выполняются на разном металлообрабатывающем оборудовании – станке для лазерной резки, плазме, пиле для резки металла, рубящей гильотине.
Профессионализм, ответственность и индивидуальный подход к каждому клиенту — ключевые преимущества нашей компании.
Профессионализм, ответственность и индивидуальный подход к каждому клиенту — ключевые преимущества нашей компании.
Импортозамещение деталей и запчастей
Токарная и фрезерная обработка
Производство штамов и пресс-форм
Обработка цветных металлов
Гибка металла
Покраска и обработка металла
Изготовление и монтаж металлоконструкций
Проектирование металлических изделий и конструкций
Оборудование предприятия
Металлоизделия и металлоконструкции
Каталог продукции из металла
Наше производство изготавливает изделия по чертежам заказчика и нестандартные конструкции, из всех видов стали и цветных металлов. Большой опыт проектирования и монтажа металлоконструкций.
Мы реализовали большое количество проектов, от простых до очень сложных, как с частными заказчиками, так и с государственными компаниями. Большой опыт позволяет нам максимально эффективно решать поставленные задачи в короткие сроки, с высоким качеством. Мы уверены в надежности и длительном сроке службы и предоставляем гарантию на все товары.
Благоустройство
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Декоративные изделия из металла
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Дорожные металлоконструкции
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Корпуса электротехнического оборудования
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Лестницы, перила и площадки
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Металлическая мебель
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Строительство
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Фасады
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Новости
События компании ГРОСТЕК
Рассказываем о событиях, связанных с нашей отраслью и успехами в производстве изделий и конструкций из металла . Не стоим на месте: внедряем новые технологии в производство и расширяем границы технического парка оборудования.
Блог
Все самое интересное
В блоге публикуем только полезные статьи. Обзоры, инструкции, события — все собрано в одном месте. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы на странице статьи. Собираем для вас интересный материал и пишем на самые актуальные темы из промышленной сферы.
Галерея
Фото выполненных изделий и конструкций из металла
Фотографии могут рассказать больше, чем тексты. Поэтому мы пополняем галерею нашими изделиями, выполненными работами, рабочие процессы и другое. Давайте познакомимся ближе!
О чем говорит статус партнёра
Наши партнёры
Команды с многолетним опытом, узнаваемым брендом и высокими оценками
О компании
Производственная компания ГРОСТЕК
ООО СТРОИТЕЛЬНО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГРОСТЕК" осуществляет свою деятельность с 2018 года. Основным видом деятельности является производство металлоизделий и металлоконструкций строительного, производственного, хозяйственного, рекламного, садово-паркового и бытового назначения. Дополнительно наша компания занимается изготовлением нестандартных металлоизделий и металлоконструкций по чертежам и эскизам Заказчика. В списке Заказчиков компании ГРОСТЕК как частные, так и государственные организации, ведущие свой бизнес в энергетике, электронике, машиностроении, рекламе, логистике, в нефтяной и железнодорожной отрасли. Партнеры, сотрудничающие с нами на постоянной основе, всегда остаются довольны качеством предлагаемого оборудования и его своевременной поставкой.